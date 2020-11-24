Тольяттинца осудили на 19 лет за убийство трехлетней падчерицы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Тольятти приговорил к 19 годам колонии строгого режима местного жителя, который около года издевался над маленькой падчерицей и в конце концов убил ее.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, девочка погибла 9 июня 2019 года, когда пьяный отчим в очередной раз ее сильно избил.

Во время происшествия мать ребенка была на работе. Вернувшись, она вызвала скорую помощь, но спасти ребенка уже не удалось.

Установлено также, что отчим с октября 2018 года по июнь 2019 года периодически "наносил девочке побои и другие телесные повреждения".

Между тем, продолжается судебное следствие по уголовному делу в отношении матери ребенка. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего).