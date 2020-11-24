Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:58Заразились
на 24.11В России 2 138 828+24 326В мире 59 168 889+519 565

Тольяттинца осудили на 19 лет за убийство трехлетней падчерицы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Тольятти приговорил к 19 годам колонии строгого режима местного жителя, который около года издевался над маленькой падчерицей и в конце концов убил ее.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, девочка погибла 9 июня 2019 года, когда пьяный отчим в очередной раз ее сильно избил.

Во время происшествия мать ребенка была на работе. Вернувшись, она вызвала скорую помощь, но спасти ребенка уже не удалось.

Установлено также, что отчим с октября 2018 года по июнь 2019 года периодически "наносил девочке побои и другие телесные повреждения".

Между тем, продолжается судебное следствие по уголовному делу в отношении матери ребенка. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего).

Тольятти Самарская область

Новости

Захвативший в заложники своих детей петербуржец сдался полиции

Захвативший в заложники своих детей петербуржец сдался полиции
Пандемия коронавируса

Вакцины от COVID-19 включены в перечень жизненно важных препаратов

Вакцины от COVID-19 включены в перечень жизненно важных препаратов

Глава Минтруда заявил, что удаленка сохранится в РФ и после пандемии

Глава Минтруда заявил, что удаленка сохранится в РФ и после пандемии

Захвативший в заложники своих детей петербуржец состоит на учете у психиатра

Медведев призвал ввести допвыплаты за ненормированный рабочий день

Медведев призвал ввести допвыплаты за ненормированный рабочий день
Пандемия коронавируса

Попова спрогнозировала сохранение масочного режима минимум до весны

Попова спрогнозировала сохранение масочного режима минимум до весны
Пандемия коронавируса

В РФ не зафиксировано ни одного случая повторного заражения COVID-19

Прокурор потребовал 17 лет колонии для экс-главы Марий Эл Маркелова

ФСИН попросила вернуть Валерия Израйлита в СИЗО

Эффективность вакцины "Спутник V" превысила 95%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');