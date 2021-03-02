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Арестованный экс-замглавы ФСИН Максименко тяжело переболел COVID-19

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Бывший заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, обвиняемый по делу о превышении должностных полномочий, перенес коронавирус, за его жизнь боролись врачи в тюремной больнице "Матросской тишины", сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

"Врачи больницы "Матросской тишины" спасли жизнь бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко. Вчера мы его видели в СИЗО "Лефортово". В больнице с ковидом он провел 29 дней, причем, по его словам, он плохо помнит, как его привезли в больницу, поскольку у него к тому моменту уже пятый день держалась температура 39, он задыхался, поражение легких было 60%", - сказала журналистам Литвинович во вторник.

По ее словам, Максименко сказал, что еще около двух месяцев ему потребуется на восстановление.

Максименко был задержан и арестован в конце ноября минувшего года. Бывший замдиректора ФСИН обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов. В результате действий экс-замглавы ФСИН, установило следствие, была не исполнена федеральная целевая программа (ФЦП) на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд руб., не введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 млн руб.

Максименко не признает вину.

ФСИН Валерий Максименко Марина Литвинович ОНК

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