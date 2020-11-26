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Экс-замглавы ФСИН задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Экс-замглавы ФСИН задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями
Бывший заместитель главы ФСИН Валерий Максименко
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Бывший заместитель главы ФСИН Валерий Максименко задержан по обвинению в злоупотреблениях при реализации госконтрактов с ущербом более 2 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Максименко предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сказала Петренко в четверг журналистам.

По версии следствия, в 2018 году Максименко "незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России".

При этом у строительной организации не было производственных и кадровых ресурсов для исполнения этих контрактов, отметила Петренко.

В результате действий Максименко, отметила она, "не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов".

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ФСИН Валерий Максименко СКР Светлана Петренко

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