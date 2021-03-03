В Петербурге и Ленобласти от COVID-19 привили 19% осужденных

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В СИЗО и колониях Петербурга и Ленинградской области проходит вакцинация от COVID-19 и привиты 19% осужденных, это около 1000 человек, сообщила журналистам главный государственный санитарный врач-начальник филиала центра по санэпиднадзору №1 медсанчасти № 78 ФСИН России Наталья Вольных. Заключенных прививают добровольно, им ставят "Спутник V".

3 марта в СИЗО-5 северной столицы прививали осужденных, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обслуживания, передал корреспондент "Интерфакса".

Перед вакцинацией врачи медсанчасти осматривали претендентов и направляли их на прививку, только если не находили противопоказаний. Один из медиков уточнил, что прививку не поставят при температуре тела выше 37 градусов, наличии некоторых хронических заболеваний, гиперчувствительности к компонентам вакцины и т.п., а также в случае недавно перенесенного COVID-19.

"Я пришла прививаться, потому что не хочу заразиться. Мы находимся в закрытом учреждении, и люди с воли, болеющие бессимптомно, могут занести сюда вирус. Опасное сейчас время, и я хочу позаботиться о себе и других", - рассказала журналистам одна из осужденных.

Кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции проходит в УФСИН по Петербургу и Ленинградской области с 25 января. Первыми начали прививать сотрудников управления, они получают прививку в районных поликлиниках. Вакцинация осужденных стартовала 17 февраля.

В пресс-службе регионального УФСИН "Интерфаксу" уточнили, что прививают и подследственных.