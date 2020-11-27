В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко

Бывший заместитель директора ФСИН Валерий Максименко Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест до 25 января 2021 года бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерия Максименко по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как отметила пресс-секретарь суда Ирина Софинская, изучив доводы сторон и проверив представленные материалы, судья не нашел оснований для избрания Максименко более мягкой меры пресечения – домашнего ареста, на котором настаивал как сам обвиняемый, так и его защита.

Как ожидается, решение об аресте Максименко будет обжаловано.

По словам ответственного секретаря ОНК Алексея Мельникова, Максименко будет помещен на карантин в одном из СИЗО в Москве, после чего переведен в камеру. Правозащитник предположил, что экс-замначальника ФСИН вероятнее всего поместят в СИЗО-2 "Лефортово" или СИЗО-1 "Матросская тишина".

О задержании Максименко в Следственном комитете России (СКР) сообщили накануне.

Бывший замдиректора ФСИН обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. При этом, считает следствие, строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.

В результате действий экс-замглавы ФСИН, установило следствие, не удалось исполнить ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей. Отмечается, что не введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов.

Максименко не признает вину.