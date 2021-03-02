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РФ пообещала отреагировать на новые санкции США из-за Навального

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Россия отреагирует на новые санкции Вашингтона в случае их введения по принципу взаимности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Реагировать будем однозначно. Никто не отменял одно из правил дипломатии - взаимность", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос о том, как поступит РФ в случае введения США новых санкций из-за "дела Навального".

Ранее CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что администрация президента Джо Байдена на этой неделе готовится ввести новые санкции против России из-за отравления и отправки в колонию оппозиционера Алексея Навального.

Сергей Лавров США МИД РФ Алексей Навальный

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