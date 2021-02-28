В ОНК сообщили, что Навального в колонии поместили на карантин

Исправительная колония №2 в Покрове Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный, доставленный в исправительную колонию в городе Покров во Владимирской области, помещен на карантин.

"У нас есть стопроцентная информация, что Навальный прибыл во Владимирскую область для отбытия наказания. Первое время он будет находиться на карантине, потом его переведут в отряд", - сообщил в воскресенье "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Как сообщалось, Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

Мосгорсуд 20 февраля на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы признал законной отмену условного осуждения Навального по так называемому делу "Ив Роше".

25 февраля адвокат Навального сообщил, что его подзащитный этапирован из следственного изолятора и что его могли отправить в колонию.

ИК-2 расположена в городе Покров Владимирской области. Лимит наполнения колонии 794 места. В учреждении 10 отрядов обычных условий содержания, один облегченных условий содержания и один строгих условий содержания. В ИК-2 функционирует учебно-консультационный пункт. Кроме того, осужденные имеют возможность дистанционно получать высшее и среднее профессиональное образование на платной основе. Действуют православный храм в честь Великомученников и исповедников Российских, молитвенная комната для мусульман.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заявил в минувшую пятницу, что угрозы безопасности и здоровью оппозиционера в колонии, где он будет отбывать наказание, нет.