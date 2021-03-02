Защита Навального обжаловала его приговор по делу о клевете

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала приговор, вынесенный ему по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

"В мировой участок поступила апелляционная жалоба адвоката (Вадима) Кобзева по уголовному делу в отношении Навального", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что дата судебного заседания по жалобе будет назначена позднее.

20 февраля судья мирового участка № 321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова оштрафовала Навального на 850 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана. По мнению суда, политик умышленно публиковал сведения, подрывающие авторитет потерпевшего. "Навальный достоверно знал, что распространенные сведения носят ложный характер... Преступные действия Навального повлекли причинение морального вреда ветерану Великой Отечественной войны", - решил суд.

Поводом для уголовного преследования стал репост ролика телеканала RT, в котором несколько человек, в том числе Артеменко, призывают голосовать за изменение Конституции. Навальный в комментарии к ролику нелестно отозвался об участниках съемок.