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Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете

Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете
Оппозиционер Алексей Навальный
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный в настоящее время находится в следственном изоляторе № 3 "Кольчугино" во Владимирской области.

Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что оппозиционер останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете, который судья объединила вместе с решением Симоновского суда об отмене ему условного срока.

По ее словам, Навальный находится в карантинной камере, с ним содержатся еще двое человек.

"Писем он не получает, ФСИН-письмо отключено во всем СИЗО", - сказала адвокат.

Как отметила Михайлова, в камере у Навального ничего нет, кроме телевизора. Также он не может заказывать еду через тюремный интернет-магазин, поскольку, по словам сотрудников СИЗО, на его счете нет денег, сказала она.

По словам адвоката, Навальный находится в бодром расположении духа, чувствует себя нормально.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

20 февраля суд оштрафовал Навального на 850 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана. По мнению суда, политик умышленно публиковал сведения, подрывающие авторитет потерпевшего.

25 февраля адвокат Навального сообщил, что его подзащитный этапирован из следственного изолятора и что его могли отправить в колонию.

28 февраля ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что Навальный, доставленный в исправительную колонию в городе Покров во Владимирской области, помещен на карантин.

Суд над Алексеем Навальным

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Алексей Навальный Владимирская область

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