Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете
Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный в настоящее время находится в следственном изоляторе № 3 "Кольчугино" во Владимирской области.
Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что оппозиционер останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете, который судья объединила вместе с решением Симоновского суда об отмене ему условного срока.
По ее словам, Навальный находится в карантинной камере, с ним содержатся еще двое человек.
"Писем он не получает, ФСИН-письмо отключено во всем СИЗО", - сказала адвокат.
Как отметила Михайлова, в камере у Навального ничего нет, кроме телевизора. Также он не может заказывать еду через тюремный интернет-магазин, поскольку, по словам сотрудников СИЗО, на его счете нет денег, сказала она.
По словам адвоката, Навальный находится в бодром расположении духа, чувствует себя нормально.
Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.
20 февраля суд оштрафовал Навального на 850 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана. По мнению суда, политик умышленно публиковал сведения, подрывающие авторитет потерпевшего.
25 февраля адвокат Навального сообщил, что его подзащитный этапирован из следственного изолятора и что его могли отправить в колонию.
28 февраля ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что Навальный, доставленный в исправительную колонию в городе Покров во Владимирской области, помещен на карантин.