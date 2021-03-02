Арестован подозреваемый в убийстве семьи в Нижнем Новгороде

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве семьи из трех взрослых и пятилетнего ребенка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону во вторник.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Мужчина дал показания "по обстоятельствам совершенного особо тяжкого преступления", отмечает следствие.

28 февраля в частном доме в поселке Кудьма были найдены тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки. При осмотре жертв следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ход расследования.

По "горячим" следам подозреваемого задержали на территории Владимирской области. Им оказался подсобный рабочий, который трудился у семьи. По данным следствия, он совершил убийство из корыстных убеждений – после преступления похитил из дома крупную сумму денег и ценности.