Четыре человека найдены убитыми в частном доме в Нижегородской области

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Тела четверых человек найдены в частном доме в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Днем 28 февраля в доме поселка Кудьма Кстовского района Нижнего Новгорода обнаружены погибшими 5-летний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка.

Правоохранительные органы располагают информацией о задержании двоих подозреваемых по делу об убийстве четырёх человек в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По предварительным данным, двое задержаны на территории Владимирской области", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации.

Следователи возбудили дело по факту убийства в Нижегородской области.