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Полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве семьи под Нижним Новгородом

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Двое подозреваемых в убийстве четырех человек в Нижегородской области задержаны сотрудниками ГИБДД на территории Владимирской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

"Сотрудниками УГИБДД УМВД России по Владимирской области задержаны подозреваемые в совершении убийства четырех человек в Нижегородской области", - сказали в пресс-службе.

Ранее данную информацию сообщал "Интерфаксу" информированный источник.

Тела четырех человек были найдены в частном доме в Приокском районе Нижнего Новгорода.

По данным пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области, были найдены тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

"При осмотре тел погибших следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти. Назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, изымаются предметы и иные вещественные доказательства, имеющие значение для дела", - отмечается в сообщении.

Нижегородская область Владимирская область

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