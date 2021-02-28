Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:02Заразились
на 28.02В России 4 246 079+11 359В мире 113 784 735+369 131

Найденная убитой под Нижним Новгородом семья считалась благополучной

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Семья, члены которой были найдены убитыми в частном доме в Нижнем Новгороде, характеризовалась благополучно, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Семья очень хорошая, благополучная. Семья полная, есть отец, но его не было в тот момент дома. Также в семье еще есть старший ребенок - девочка, ее также не было дома", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на телах четверых человек, найденных в доме убитыми, травмы разного характера.

"Есть и ножевые ранения, и удушения", - добавил источник.

На сайте СУ СКР по Нижегородской области уточняется, что убийство произошло в поселке Кудьма, который относится к Приокскому району Нижнего Новгорода.

Прокуратура региона сообщает, что взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства четверых человек.

Ранее сообщалось со ссылкой на следствие, что в частном доме были найдены тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки. При осмотре жертв следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

Нижегородская область

Новости

Полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве семьи под Нижним Новгородом

Четыре человека найдены убитыми в частном доме в Нижегородской области

Что произошло за день: воскресенье, 28 февраля

Суд арестовал семерых участников перестрелки в кафе в Шлиссельбурге

В ОНК заявили о прибытии Навального в колонию во Владимирской области

В ОНК заявили о прибытии Навального в колонию во Владимирской области

Прорыв трубопровода произошел на нефтяном месторождении в ЯНАО

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 11,3 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 11,3 тыс. новых случаев коронавируса

Действующий порядок техосмотра продлен в РФ до 1 октября

Действующий порядок техосмотра продлен в РФ до 1 октября
Пандемия коронавируса

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

Что произошло за день: суббота, 27 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');