Найденная убитой под Нижним Новгородом семья считалась благополучной

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Семья, члены которой были найдены убитыми в частном доме в Нижнем Новгороде, характеризовалась благополучно, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Семья очень хорошая, благополучная. Семья полная, есть отец, но его не было в тот момент дома. Также в семье еще есть старший ребенок - девочка, ее также не было дома", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на телах четверых человек, найденных в доме убитыми, травмы разного характера.

"Есть и ножевые ранения, и удушения", - добавил источник.

На сайте СУ СКР по Нижегородской области уточняется, что убийство произошло в поселке Кудьма, который относится к Приокскому району Нижнего Новгорода.

Прокуратура региона сообщает, что взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства четверых человек.

Ранее сообщалось со ссылкой на следствие, что в частном доме были найдены тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки. При осмотре жертв следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.