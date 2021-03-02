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В Госдуме сочли санкции Запада против силовиков вмешательством в правоохранительную систему

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв счел новые санкции Запада против глав ряда российских ведомств попыткой вмешаться в работу суда и правоохранительных органов.

"Это очередная попытка Запада вмешаться в наши внутренние дела, повлиять теперь уже и на правоохранительную, судебную системы", - сказал Пискарёв, слова которого приводит пресс-служба комитета во вторник в ответ на запрос "Интерфакса".

По словам парламентария, санкции против руководителей Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСИН России и Росгвардии являются ударом не по конкретным людям, а "в целом по стране".

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Пискарёв добавил, что правительство Германии и структуры Евросоюза не оказали правовой помощи Москве по произошедшему с российским оппозиционером Алексеем Навальным, а введенные рестрикции создадут дополнительные сложности в установлении истины.

"Взамен, сегодня они в унисон с США голословно определяют виновных и выносят приговор в виде санкций. Такие действия выходят за рамки международного права и создают дополнительные препятствия для проведения честного расследования", - сказал глава профильного комитета.

Ранее Совет ЕС постановил по письменной процедуре ввести ограничительные меры в отношении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова в связи с "делом Навального". США вслед за Евросоюзом во вторник также ввели санкции против российских официальных лиц из-за ситуации с Навальным.

США ЕС Алексей Навальный Госдума

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