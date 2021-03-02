Соцсети удалили более 450 материалов с призывами подростков к суициду

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - По требованию Роскомнадзора (РКН) соцсети удалили 451 материал в интернете с призывами к несовершеннолетним совершить самоубийство, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник вечером.

"С 21 февраля в социальных сетях фиксируется активное распространение информации с призывами к совершению суицида 3 марта. Для защиты детей приняты меры по пресечению соцсетями распространения призывов к массовым самоубийствам", - говорится в сообщении, поступившем в ответ на запрос агентства.

Ранее глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал разобраться с блогерами в социальных сетях, склоняющими подростков к самоубийству, в связи с массовым распространением подобного контента.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что в адрес ведомства "поступают обращения с просьбой об организации процессуальной проверки с целью проведения оперативных и следственных мероприятий, направленных на пресечение распространения данной информации и установление лиц, причастных к ее распространению".

Бастрыкин поручил главному следственному управлению организовать по данному факту доследственную проверку.

Во вторник администрации московских школ стали предупреждать родителей учеников о появившихся в соцсетях видеороликах с призывами к суициду. В сообщениях, которые рассылают школы, родителей просят обратить внимание на тревожность подростков и поговорить с ними о ценности жизни.