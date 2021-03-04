Путин обвинил протестующих в использовании детей как предметов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Использование в интернет-коммуникациях детей в качестве инструмента для достижения чьих-то эгоистичных целей, недопустимо и губительно для будущего страны, заявил президент Владимир Путин участникам общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Он напомнил, что тема введения определенных ограничений обсуждается давно. Интернет проник во все сферы жизни и он должен подчиняться "даже не просто элементарным законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем", иначе это общество "будет разрушаться изнутри", считает президент.

"С вытаскиванием на ту же улицу для того, чтобы похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед, на самом деле. Что это такое? Это использование детей в качестве предмета, это использование детей в качестве инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей, и всегда это использование детей как источника получения прибыли", - объяснил Путин.

Также он упомянул попытки подтолкнуть детей и подростков к суицидам, на которых к тому же зарабатывают: "Рекламку размещают, еще что-то делают".

"И там тоже находят возможность на этом заработать (...) Когда полиция добирается до этих уродов, можете представить, что это совсем другие люди. Одно дело, когда он сидит в интернете, такой крутой, Рэмбо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, он выстраивает целую концепцию, подводя к этому. А как только полиция зашла - в штаны наложил в прямом смысле этого слова", - сказал президент.

"Мы не можем позволить никому это делать. Я хочу, чтобы понимание опасности для будущего страны, чтобы это понимание было у подавляющего большинства наших граждан. Потому что, если этого не будет, изнутри нас всегда будут раскачивать", - заявил он.

Путин считает, что в интернете молодежь нужно занимать позитивным контентом, давать возможность развиваться, чтобы стать успешными в жизни.

3 марта на итоговой коллегии МВД Путин также упомянул вовлечение несовершеннолетних "в незаконные несанкционированные уличные акции", доведение их до самоубийств, распространение детской порнографии.

"Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было "соусом" не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических "хорьковых" целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети, и работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья", - заявил Путин и поблагодарил сотрудников МВД за то, что они это и так делают.