Красноярские школьники отравились уже после выявления нарушений у поставщика овощей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор еще в ходе внеплановой проверки в декабре-январе нашел нарушения санитарных норм у компании-поставщика овощей для салатов, из-за которых в конце февраля произошло массовое отравление школьников в Красноярске, следует из данных информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В СКР 3 марта заявили, что следователи уже нашли возможный источник инфекции - это может быть один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых. "По результатам осмотров складских помещений, а также исследований образцов и проб установлены многочисленные нарушения правил хранения продукции, отсутствие производственного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений предприятия, отсутствие лабораторных исследований и испытаний изготавливаемой и реализуемой овощной продукции", - говорится в пресс-релизе СК. Там считают, что из-за этих нарушений в продукты попал возбудитель инфекции и его токсины.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю "Интерфаксу" сообщили, что овощи для салатов, в которых обнаружили возбудитель иерсиниозной инфекции, предположительно, ставшей причиной массового отравления школьников, поставляло ООО "Респект". У компании был заключен договор на поставку продукции с оператором школьного питания - ООО "Развитие".

По данным "Спарк-Интерфакс", Роспотребнадзор с 21 декабря 2020 года по 25 января 2021 года уже проводил в ООО "Респект" внеплановую проверку соблюдения обязательных требований санитарного законодательства. Ее предметом стало в числе прочего "проведение мероприятий по предотвращению угрозы причинения вреда здоровью граждан". Проверяющие нашли ряд нарушений по ч. 1 ст. 6.3. КоАП РФ (нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий).

"В помещении для временного хранения вакуумированной плодоовощной продукции не производится контроль за температурно-влажностным режимом хранения продуктов, а именно термометр и психрометр отсутствуют, журнал учета температуры и влажности в данном помещении не ведется, отсутствует; в организации торговли (объекте торговли) отсутствуют раздельные контейнеры с крышками (или специально закрытые конструкции) для сбора мусора и пищевых отходов, установленные на площадках с твердым покрытием", - говорится в документах.

Также ряд нарушений выявлен и в отделке помещения для хранения продукции (по ст. ст. 6.4. КоАП ), в частности, бетонные, не поддающиеся дезинфекции стены, осыпающаяся побелка на потолке, неровные полы с выбоинами.

Надзорное ведомство по итогам проверки предписало ООО "Респект" данные нарушения устранить до 18 августа 2021 года. Также компанию привлекли к административной ответственности.

Кроме того, установлено, что компания "Респект" свою фактическую деятельность ведет в пригородном поселке Березовка.

По данным "Спарк-Интерфакс", ООО "Респект" было зарегистрировано в январе 2011 года, занимается переработкой и консервированием овощей и грибов, розничной торговлей и предоставляет услуги по тепловой обработке и подготовке для консервирования овощей и фруктов. Компания принадлежит в равных долях двум частным лицам, ее выручка, согласно официальным отчетам, за 2019 год составила 617 000 рублей, чистая прибыль - 17 000 рублей.

В Красноярске 91 ребенок из 25 школ двух районов отравился салатами, которые ели в школьных столовых. В краевом Минздраве сообщали, что 59 детям потребовалась госпитализация, в СК говорят о 46 госпитализированных. МВД и СКР возбудили уголовные дела. Работа оператора школьного питания - ООО "Развитие" и поставщика овощей временно приостановлена.