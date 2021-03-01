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Школьники в Красноярске массово отравились некачественными салатами

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Причиной массового отравления детей в Красноярске могли стать нарушения санитарных норм при приготовлении салатов, допущенные поставщиком питания в школы. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, в воскресенье было зарегистрировано более 70 случаев заражения иерсиниозной инфекцией с предварительным диагнозом псевдотурберкулез у детей от 7 до 14 лет, посещающих школы Советского и Октябрьского районов Красноярска. Управление начало санитарно-эпидемиологическое расследование.

"Предполагаемый фактор передачи возбудителя иерсиниозной инфекции – овощи (салаты), изготовленные с нарушением технологического процесса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у поставщика данной продукции в школы выявлены нарушения санитарных норм.

Управление приостановило приготовление блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах данного организатора питания. На деятельность поставщика продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд. Небезопасная продукция в настоящее время не поступает в образовательные организации, сказано в сообщении.

В настоящее время в пищеблоках школ, где были выявлены случаи заболевания детей, проведена дезинфекция.

Ранее со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры сообщалось, что надзорное ведомство начало проверку после сообщений в местных СМИ и соцсетях о случаях отравления школьников в Советском районе Красноярска. По данным родителей, у детей в пятницу и субботу после возвращения из школ появились тошнота, рвота, диарея, температура и головная боль.

Красноярск

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