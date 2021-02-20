Возбуждено дело об отравлении школьников в Тольятти

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Тольятти с 18 февраля к врачам с признаками отравления обратились 34 ученика школы №43 и два учителя. После публикаций об этом в СМИ в Самарском управлении СК провели проверку и возбудили уголовное дело по статье 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Заболевшим детям от семи до 16 лет. Они лечатся дома.

Региональное управление Роспотребнадзора по факту проводит проводит эпидемиологическое расследование, сообщила пресс-служба мэрии Тольятти.

Занятия в школе перенесены на 27 февраля. В здании, в том числе в столовой, проводят санобработку и дезинфекцию.

Оператор питания ЗАО КШП "Дружба" передал в специализированную лаборатораю суточные пробы и смывы на патогенные исследования.

В январе массовое отравление произошло в тольяттинской школе № 75. Там пострадали 24 ребенка и восемь сотрудников пищеблока. По факту также возбуждалось уголовное дело.

Областная прокуратура сообщила, что в обеих школах еду обеспечивал один и тот же комбинат.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" в 2021 году ЗАО КШП "Дружба" заключил 12 контрактов на оказание услуг по организации питания детей в школах.