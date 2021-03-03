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Начальник колонии и сотрудник СИЗО задержаны в Иркутской области

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Иркутской области в рамках расследования уголовных дел об издевательствах заключенных в отношении друг друга задержаны начальник исправительной колонии №6 и начальник оперативного отдела следственного изолятора №1.

Пресс-бюро ФСИН России в среду сообщает, что в уголовных делах, по которым задержаны иркутские сотрудники службы, фигурируют два пострадавших, которые подверглись насилию со стороны других заключенных.

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Задержание прошло при содействии комиссии ведомства, которая находится в регионе с проверкой и будет работать до окончания расследования этих дел.

С 18 января в Прибайкалье работает комиссия ФСИН, которая проверяет соблюдение прав человека в учреждениях своего регионального управления. Комиссия выявила незаконные действия отдельных сотрудников СИЗО-1 и ИК-6, а также противоправные действия осужденных.

Материалы были переданы в СУ СКР по региону, возбуждено девять уголовных дел. Начальник СИЗО-1 уволен по отрицательным мотивам, сотрудники из числа руководства СИЗО-1 и ИК-6 на время проверки отстранены.

Иркутская область ФСИН

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