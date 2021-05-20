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Директор ФСИН заявил о выявлении почти всех причастных к пыткам в иркутских колониях

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Установлены почти все причастные к злоупотреблениям в пенитенциарных учреждениях в Иркутской области, сообщил на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске директор ФСИН Александр Калашников.

"Совместно с коллегами из МВД, из ФСБ мы выявляем и уже практически выявили основной состав лиц, которые были причастны к этим злоупотреблениям, унижениям, оскорблениям. В последующем, я надеюсь, что мы все уголовные дела доведем до конца. К сожалению, этот нарыв складывался десятилетиями, - сказал он. - Такого больше не повторится и не будет. Пример Иркутской области должен быть показателен для всех регионов".

В апреле 2020 года в исправительной колонии № 15 в Ангарске заключенные устроили беспорядки, нанесли травму охраннику, а затем в колонии возник пожар. Когда пожар потушили, одного заключенного обнаружили убитым.

В январе 2021 года ФСИН сообщила, что по многочисленным жалобам родственников заключенных из ИК-15 начинается проверка соблюдения прав человека в учреждениях УФСИН Иркутской области. Уже через три дня были возбуждены уголовные дела об издевательствах над осужденными в иркутской ИК-6, а руководство колонии было отстранено от работы. Также были выявлены нарушения в СИЗО-1, а его начальника уволили по отрицательным мотивам. В начале февраля ФСИН решила направить в Иркутскую область дополнительных проверяющих.

Сотрудники ФСИН, изучив появившиеся в интернете видеозаписи, провели оперативно-розыскные мероприятия, по материалам которых было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, содержащихся в ИК-15, СИЗО-1, СИЗО-6, по факту систематического нанесения побоев и пыток, и уголовное дело - по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ГУФСИН.

Всего по результатам проверки управления ФСИН по Иркутской области было возбуждено девять уголовных дел.

ФСИН Александр Калашников Иркутская область Ангарск Иркутск ИК-15 ИК-6 СИЗО-1

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