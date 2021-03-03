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Лев Пономарев через суд потребовал отменить его статус иноагента

Лев Пономарев через суд потребовал отменить его статус иноагента
Правозащитник Лев Пономарев
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Правозащитник Лев Пономарев, включенный в реестр иноагентов, подал иск к министерству юстиции и МИД РФ с требованием признать незаконным его включение в данный реестр.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Хорошевского суда Москвы, куда поступил иск Пономарева.

28 декабря прошлого года Минюст России включил пять физических лиц, в том числе Пономарева, в реестр СМИ-иноагентов.

Кроме Пономарева в этот реестр были включены Дарья Апахончич, Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая.

В конце декабря 2020 года Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физлиц и общественные объединения без образования юрлица, которые занимаются политикой в РФ и получают зарубежное финансирование.

Закон уточняет признаки отнесения физических лиц к категории "иностранных агентов", требующих регистрации на территории РФ. В числе таких признаков - участие в интересах иностранного государства, иностранных организаций или граждан в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых зарубежными источниками может быть использовано против безопасности России.

Еще один признак - поддержка подобной деятельности таких физлиц иностранным источником либо действующими в его интересах российскими гражданами или организациями (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи).

Физическое лицо, деятельность которого подпадает под эти признаки, обязано подать заявление о включении в список физлиц-иноагентов.

В законе отдельно определено, что будет и что не будет расцениваться как "политическая деятельность", когда власти будут присваивать статус иноагента.

Спектр неполитической деятельности, согласно принятому закону, будет широким. Это работа в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны и здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защита растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность.

Согласно данному закону, упоминая о любом иноагенте в своих материалах - как организации, так и физическом лице, - СМИ будут обязаны делать указание на то, что это лицо выполняет функции иностранного агента. Маркировать информацию об иноагентах в рамках закона должны будут только средства массовой информации, но не блогеры и обычные граждане.

Лев Пономарев Минюст РФ

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