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Первый иск против признания физлица СМИ-иноагентом начнут рассматривать в апреле

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Петербурга в апреле начнет рассматривать иск художницы-акционистки Дарьи Апахончич о признании незаконным внесения ее в реестр СМИ-иноагентов.

Предварительное слушание назначено на 15 апреля, следует из карточки дела.

Как сообщалось, 1 марта Апахончич подала административный иск к министерству юстиции РФ с требованием признать незаконным распоряжение о включении ее в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.

Также Апахончич требует в суде признать незаконным бездействие Минюста, не направившего ей уведомление о включении в реестр в течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения, и само распоряжение.

Художница настаивает, что "никогда не получала денежные средства и иное имущество из иностранных источников для создания или распространения сообщений и материалов, которые созданы и (или) распространены" иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента. Заявительница указывает, что "вмешательство в ее права обусловлено политической мотивацией".

Как сообщалось, вслед за Апахончич аналогичный иск подал признанный СМИ-иноагентом правозащитник Лев Пономарев. Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков отмечал, что иск Апахончич - первый в своем роде.

Закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения без образования юридического лица, которые занимаются политикой в РФ и получают зарубежное финансирование, был принят в России в декабре 2020 года.

Петербург Минюст РФ Дарья Апахончич

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