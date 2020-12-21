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IT-компании обратились в Минфин из-за ситуации с налоговым маневром

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) написала письмо в Минфин с просьбой объяснить применение налогового маневра, который вступает в силу 1 января 2021 года, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Минфин подтвердил получение письма.

По словам исполнительного директора ассоциации Николая Комлева, меры налогового маневра прописаны неопределенно и волнуют всех участников рынка.

Так, отрасль до сих пор не понимает, какой доход считается доходом от деятельности в IT, в частности, можно ли применить маневр для компаний, которые используют субподрядчиков.

31 июля президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий реализацию налогового маневра для IT-отрасли с 2021 года. Закон устанавливает для российских компаний ставку по налогу на прибыль в размере 3% (в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и нулевую - в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты. Он также снижает ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.

Одновременно с этим нулевая ставка НДС будет отменена для тех компаний-разработчиков софта, которые не включены в российский реестр программного обеспечения.

АПКИТ Николай Комлев

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