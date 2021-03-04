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Источник сообщил о задержании челябинского депутата-коммуниста

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали депутата Заксобрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Аракелян задержан, в отношении него, а также в офисе компании, где он является руководителем, проводятся оперативно-следственные действия", - сказал собеседник агентства.

По его сведениям, депутат может стать фигурантом уголовного дела о коррупции, возбужденного региональным управлением СКР. В областном главке СК пообещали дать комментарий позднее.

На сайте областного Заксобрания говорится, что Аракелян был избран депутатом от КПРФ в сентябре 2020 года и вошел в состав комитета по строительной политике.

По данным аналитической базы "СПАРК-Интерфакс", Аракелян является генеральным директором ООО "Дорстройгрупп", принадлежащей его отцу - Эдику Аракеляну.

В 2020 году компания заключила государственные и муниципальные контракты на выполнение дорожных работ в Челябинске и области на сумму порядка 1,5 млрд рублей, в 2021 году заключено три контракта на ремонт челябинских дорог на общую сумму более 350 млн рублей.

Дорстройгрупп Челябинская область Челябинское Заксобрание Арман Аракелян Эдик Аракелян ФСБ СКР

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