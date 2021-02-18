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Сыну коммуниста Сергея Левченко продлили арест до 20 мая

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Москве Басманный суд продлил до 20 мая продлил арест депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, сообщили в пресс-службе суда. Сына бывшего губернатора региона Сергея Левченко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Левченко задержали в конце сентября 2020 года, перевели в Москву, где находится другой фигурант его дела - директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк, и арестовали, хотя он говорил, что знал о расследовании с февраля 2019 года и не пытался скрыться.

У отца задержанного дома в Иркутске и в московской квартире по этому делу провели обыски. Все это произошло перед тем, как Сергей Левченко мог получить вакантный мандат депутата Госдумы от КПРФ. 12 октября 2020 года стало известно, что от мандата от отказался.

По версии следствия, ООО "Звезда" с использованием поддельных документов получила доступ к контрактам по ремонту и замене лифтов и лифтовых шахт в жилых домах в Иркутской области. За работы платил региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Следствие считает, что Левченко и Хамуляк подавали в фонд документы, завышая стоимость проведенных работ и закупленного оборудования. Ущерб, причиненный областному бюджету, следователи оценили более чем в 185 млн рублей.

По словам следователя, Хамуляк вину признал. Левченко вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным.

Андрей Левченко Сергей Левченко СКР Иркутская область Олег Хамуляк Москва Звезда Басманный суд

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