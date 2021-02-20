Депутат Пензенской гордумы получил семь суток ареста за подготовку митинга

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Пензе Ленинский суд арестовал на семь суток лидера фракции КПРФ в Пензенской гордуме Александра Смирнова за организацию несогласованного митинга протеста 23 февраля, сообщили "Интерфаксу" в региональном отделении партии.

Смирнов был задержан 19 февраля. Одновременно задержали руководителя Ленинского райкома КПРФ Руслана Бахтеева и координатора "Левого фронта" Сергея Падалкина, также в связи с еще не состоявшейся акцией.

Дело Бахтеева еще не рассмотрено. Падалкина оштрафовали на 10 000 рублей.

"Интерфакс" не располагает комментарием ГУ МВД Пензенской области.