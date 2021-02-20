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Депутат Пензенской гордумы получил семь суток ареста за подготовку митинга

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Пензе Ленинский суд арестовал на семь суток лидера фракции КПРФ в Пензенской гордуме Александра Смирнова за организацию несогласованного митинга протеста 23 февраля, сообщили "Интерфаксу" в региональном отделении партии.

Смирнов был задержан 19 февраля. Одновременно задержали руководителя Ленинского райкома КПРФ Руслана Бахтеева и координатора "Левого фронта" Сергея Падалкина, также в связи с еще не состоявшейся акцией.

Дело Бахтеева еще не рассмотрено. Падалкина оштрафовали на 10 000 рублей.

"Интерфакс" не располагает комментарием ГУ МВД Пензенской области.

Пенза КПРФ Левый фронт Александр Смирнов Ленинский суд

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