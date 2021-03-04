Суд продлил домашний арест обвиняемому в госизмене ученому Мещерякову

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста сотруднику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Сергею Мещерякову, который обвиняется в госизмене.

Срок домашнего ареста Мещерякова продлен до 4 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Под домашним арестом ученый находится с июля 2019 года.

Мещерякову вменяется госизмена (ст. 275). Он стал третьим сотрудником ЦТА ЦНИИМаш, задержанным по такому делу.

По данным осведомленного источника "Интерфакса", предметом интереса к Мещерякову со стороны правоохранительных органов могла стать его деятельность "в области противодействия астероидной опасности, включая технологии заглубинных ядерных взрывов на астероидах в космосе". При этом, как отмечал источник, доступа "к актуальным сведениям гостайны" ученый не имел.

Знакомый с работой Мещерякова собеседник "Интерфакса" рассказывал агентству, что ученый занимался тематикой защиты Земли от астероидов в рамках программы FP7-SPACE, в которой участвовал ЦНИИМаш. Головной организацией в этом проекте выступал Немецкий аэрокосмический центр (Deutsches Zentrum fur Luft - und Raumfahrt e.V.) в Кельне.