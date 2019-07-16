Заподозренный в госизмене Мещеряков не имел прямого отношения к гиперзвуковым технологиям

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Источник в окружении заподозренного в госизмене ученого Сергея Мещерякова сообщил, что он не имел прямого отношения к гиперзвуковым технологиям, в передаче которых за рубеж подозревают других фигурантов дела.

Преимущественно он занимался аэромеханикой и не имел доступа к актуальным сведениям гостайны. "Область научного интереса ученого распространялась на вопросы аэромеханики, противодействия астероидной опасности, механизмы фрагментации космических тел при условии импульсного воздействия. Проект по гиперзвуковым технологиям его участия не предполагал", - сказал источник.

Он отметил, что сотрудников правоохранительных органов могли заинтересовать исследования ученого, касающиеся технологий применения ядерных взрывов в космосе. Однако, добавляет собеседник "Интерфакса", его исследования носили исключительно теоретический характер.

Как отмечается, ученый Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Мещеряков интересовался вопросами противодействия астероидной опасности, включая технологии глубинных ядерных взрывов на астероидах в космосе. Он неоднократно выступал на международных конференциях. Наряду с другими ученым, в рамках своих полномочий участвовал в международной деятельности "Роскосмоса.

На сайте международного проекта по противодействию астероидной опасности FP7-SPACE-2011-1, к исследованиям в рамках которого, как предполагается, мог иметь отношения Мещеряков, администратором с российской стороны указан экс-глава аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон, который подал в отставку после обысков в его офисе.

Сам Пайсон заявил "Интерфаксу", что не в курсе дела в отношении Мещерякова. "Ничего не знаю об этом. Ничего не комментирую. Моя позиция в отношении этого всего не изменилась", - сказал Пайсон.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы заключил под домашний арест Мещерякова, подозреваемого в государственной измене.

По данным сайта ЦНИИМаш, ученый является старшим научным сотрудником. Эту же информацию подтвердил сын другого обвиняемого в госизмене сотрудника предприятия Виктора Кудрявцева Ярослав. Вместе с тем он отметил, что не располагает информацией, проходит ли Сергей Мещеряков по делу его отца.

В суде информацию о задержанном, как и фабулу обвинения, комментировать не стали, пояснив, что материалы уголовного дела содержат гриф "секретно". Само заседание, по словам пресс-секретаря, прошло еще 4 июля.

Ранее по обвинению в госизмене был арестован сотрудник ЦНИИМаш Кудрявцев, а позже - его ученик, также сотрудник института Роман Ковалев. Следствие считает, что они передавали данные секретных исследований в сфере газодинамики и гиперзвуковых технологий Фон Кармановскому научному институту в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics).