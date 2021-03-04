Убытки сервисов такси и доставки группы Сбера росли быстрее выручки

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сегмент FoodTech&Mobility, который группа Сбербанка развивает через совместное предприятие с Mail.Ru Group, в 2020 году существенно увеличил выручку, но еще быстрее росли его убытки, следует из отчетности Сбера по МСФО.

Этот сегмент объединяет сервисы доставки готовой еды, такси и каршеринг, его основные компании - Delivery Club, "Ситимобил", You Drive и "Кухня на районе". Сбер впервые в своей отчетности подробно раскрыл результаты этого и другого сегмента нефинансового бизнеса группы.

Выручка компаний FoodTech&Mobility выросла с 500 млн до 4,8 млрд рублей. Отрицательная EBITDA сегмента, приходящаяся на долю Сбера, подскочила с 700 млн до 10,4 млрд рублей, говорится в отчетности.

Количество поездок выросло с 13,8 млн до 189,9 млн (в отчетности нет разбивки между такси и каршерингом), заказов - с 3,3 млн до 62,6 млн. Число ресторанов, подключенных к Delivery Club, на конец года составило 39 тыс. против 13,7 тыс. по итогам 2019 г.

Сегмент E-commerce, включающий сервисы электронной коммерции и логистические сервисы (Сберлогистика, СберМаркет, "Самокат"), в 2020 году зафиксировал отрицательную EBITDA в размере 6,4 млрд рублей. Его оборот составил 12,9 млрд рублей.