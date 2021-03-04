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ПМЭФ-2021 пройдет в привычном формате

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в 2021 году в привычном формате, сообщил директор форума Алексей Вальков.

"ПМЭФ в этом году состоится со 2 по 5 июня. Он будет проходить в привычном формате, с тем же количеством дней и тем же количеством активностей", - сказал Вальков в рамках встречи представителей туротрасли в Петербурге в четверг.

"В ближайшее время пройдет организационный комитет, который все параметры мероприятия зафиксирует", - добавил он.

Накануне, 3 марта, Росконгресс сообщил, что ПМЭФ пройдет в 2021 году со 2 по 5 июня. В 2020 ПМЭФ был отменен из-за эпидемиологической ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, что Владимир Путин примет участие в этом мероприятии, но пока неизвестно, в каком формате.

"Да, мы рассчитываем, что президент примет участие. Пока модальность его участия в пленарной сессии, в других мероприятиях мы не можем сформулировать, потому что вы сами понимаете, что эпидемиологическая обстановка весьма подвижна. Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата", - сказал Песков.

Алексей Вальков ПМЭФ Петербург

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