Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:39Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 753 125+310 479

США будут модернизировать армию, чтобы эффективнее противостоять РФ и Китаю

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена готова реорганизовать и модернизировать армию, чтобы она могла максимально эффективно противостоять угрозам, исходящим от России и Китая, заявили в Белом доме.

"С учетом стратегического соперничества со все более уверенным в своих силах Китае и с играющей дестабилизирующую роль Россией, мы определим наиболее подходящие структуру, возможности и численность наших сил", - говорится в стратегии по национальной безопасности, опубликованной на сайте Белого дома.

Кроме того, власти США намерены работать с конгрессом, чтобы отказаться от ставших ненужными устаревших платформ и систем вооружения. Предполагается, что благодаря этому США высвободят дополнительные ресурсы для внедрения "новейших технологий и возможностей, которые в будущем помогут нам обеспечивать преимущество в военной сфере, а также - в сфере национальной безопасности".

США

Новости

Прототип космического корабля Starship SpaceX взорвался после посадки

Приговоренный к тюрьме Саркози заявил, что за семь лет на него "не нашли ничего"

Сотрудник МВД ДНР погиб в результате обстрелов в Донбассе

Байден продлил санкции против РФ, введенные из-за украинского кризиса

Байден продлил санкции против РФ, введенные из-за украинского кризиса

В Швеции вооруженный ножом мужчина ранил восемь человек

Российский Су-27 сопроводил два американских "стратега" над Балтикой

Власти США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире

Власти США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире

Попавшему в больницу супругу Елизаветы II стало лучше

Пашинян заявил, что готов организовать внеочередные выборы в парламент

Пашинян заявил, что готов организовать внеочередные выборы в парламент
Пандемия коронавируса

РФПИ сообщил о регистрации "Спутника V" еще в трех странах

РФПИ сообщил о регистрации "Спутника V" еще в трех странах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');