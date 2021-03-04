США будут модернизировать армию, чтобы эффективнее противостоять РФ и Китаю

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена готова реорганизовать и модернизировать армию, чтобы она могла максимально эффективно противостоять угрозам, исходящим от России и Китая, заявили в Белом доме.

"С учетом стратегического соперничества со все более уверенным в своих силах Китае и с играющей дестабилизирующую роль Россией, мы определим наиболее подходящие структуру, возможности и численность наших сил", - говорится в стратегии по национальной безопасности, опубликованной на сайте Белого дома.

Кроме того, власти США намерены работать с конгрессом, чтобы отказаться от ставших ненужными устаревших платформ и систем вооружения. Предполагается, что благодаря этому США высвободят дополнительные ресурсы для внедрения "новейших технологий и возможностей, которые в будущем помогут нам обеспечивать преимущество в военной сфере, а также - в сфере национальной безопасности".