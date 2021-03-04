Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 165 644+412 519

Минюст сообщил, что не исключал фонд "В защиту прав заключенных" из реестра иноагентов

Появление этого сообщения в ведомстве объяснили "технической ошибкой при выгрузке данных на портал"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минюст не исключал основанный правозащитником Львом Пономаревым (признан СМИ-иноагентом) фонд "В защиту прав заключенных" из реестра некоммерческих организаций (НКО) - иноагентов, произошел технический сбой, сообщили в пресс-службе министерства.

"4 марта на информационном портале Минюста о деятельности некоммерческих организаций опубликована информация о том, что Фонд "В защиту прав заключенных" исключен из реестра по решению суда на основании ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц", статья 26". Публикация указанной информации является технической ошибкой при выгрузке данных на указанный портал", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс" в ответ на запрос.

В нем отмечается, что ведомство не принимало решений об исключении фонда из реестра.

"12 февраля 2021 года распоряжением Минюста России № 130-р Фонду "В защиту прав заключенных" отказано в исключении из реестра", - заявили в пресс-службе.

Фонд "В защиту прав заключенных" был признан Минюстом иноагентом и внесен в реестр 13 февраля 2019 года.

Во вторник, 2 марта, Пономарев сообщил, что ликвидирует общероссийскую организацию "За права человека", но состоящие в ней правозащитники продолжат свою работу.

Пономарев 3 марта подал иск к министерству юстиции и МИД РФ с требованием признать незаконным включение его самого реестр СМИ-иноагентов.

Минюст Лев Пономарев В защиту прав заключенных

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 4 марта

При заселении детей отели не будут требовать доверенность от нотариуса

При заселении детей отели не будут требовать доверенность от нотариуса

В РКК "Энергия" заявили, что срок работы МКС продлят до 2028 года

В РКК "Энергия" заявили, что срок работы МКС продлят до 2028 года

Аккредитованных в РФ иностранных журналистов смогут включать в реестр физлиц-иноагентов

Аккредитованных в РФ иностранных журналистов смогут включать в реестр физлиц-иноагентов

ПМЭФ-2021 пройдет в привычном формате

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в марте

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в марте

РКН потребовал от Facebook объяснить блокировку 500 аккаунтов в Instagram

Пандемия коронавируса

В России от COVID двумя дозами привили более 2 млн человек

Глава МИД РФ заявил, что доверие между Москвой и Лондоном утрачено

Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева

Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');