Минюст сообщил, что не исключал фонд "В защиту прав заключенных" из реестра иноагентов

Появление этого сообщения в ведомстве объяснили "технической ошибкой при выгрузке данных на портал"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минюст не исключал основанный правозащитником Львом Пономаревым (признан СМИ-иноагентом) фонд "В защиту прав заключенных" из реестра некоммерческих организаций (НКО) - иноагентов, произошел технический сбой, сообщили в пресс-службе министерства.

"4 марта на информационном портале Минюста о деятельности некоммерческих организаций опубликована информация о том, что Фонд "В защиту прав заключенных" исключен из реестра по решению суда на основании ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц", статья 26". Публикация указанной информации является технической ошибкой при выгрузке данных на указанный портал", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс" в ответ на запрос.

В нем отмечается, что ведомство не принимало решений об исключении фонда из реестра.

"12 февраля 2021 года распоряжением Минюста России № 130-р Фонду "В защиту прав заключенных" отказано в исключении из реестра", - заявили в пресс-службе.

Фонд "В защиту прав заключенных" был признан Минюстом иноагентом и внесен в реестр 13 февраля 2019 года.

Во вторник, 2 марта, Пономарев сообщил, что ликвидирует общероссийскую организацию "За права человека", но состоящие в ней правозащитники продолжат свою работу.

Пономарев 3 марта подал иск к министерству юстиции и МИД РФ с требованием признать незаконным включение его самого реестр СМИ-иноагентов.