Фонд Пономарева "В защиту прав заключенных" перестал быть иноагентом

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Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минюст исключил основанный правозащитником Львом Пономаревым (признан в РФ СМИ - иностранным агентом) фонд "В защиту прав заключенных" из реестра некоммерческих организаций (НКО) - иноагентов.

Как следует из данных реестра, это сделано в соответствии с решением суда на основании статьи 26 (переходные положения) закона "О государственной регистрации юридических лиц".

Фонд "В защиту прав заключенных" был признан Минюстом иноагентом и внесен в реестр 13 февраля 2019 года.

В минувший вторник, 2 марта, Пономарев сообщил, что ликвидирует общероссийскую организацию "За права человека", но состоящие в ней правозащитники продолжат свою работу.

"Другого выхода нет. Общероссийскую организацию ликвидируем. Но продолжат работу две наши московские организации: фонд "В защиту прав заключенных" и "Горячая линия" (признана иноагентом в РФ - ИФ)", - сказал Пономарев "Интерфаксу".

Он пояснил, что это произошло из-за ужесточения закона об иноагентах: "У нас не будет сети, это около 1000 человек, которые являются экспертами по всей стране, но не отчитываются перед нами. За ними уследить я не могу, как и предупредить всех, как надо соблюдать закон. Но они будут продолжать работу, будут обращаться ко мне, просто структуры больше не будет".

Пономарев отметил, что организация "За права человека" пока не была включена в список иноагентов (в списке ранее состояло уже ликвидированное одноименное движение Пономарева). "Это упреждающий удар, самороспуск, поскольку мои организации планомерно признают иноагентами, как и меня самого", - сказал Пономарев.