"Уралвагонзавод" увеличит производство платформ для перевозки контейнеров

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Уралвагонзавод", второй по величине производитель вагонов в России, в ближайшие годы нарастит ежегодное производство платформ для перевозки контейнеров до 5000-6000 в зависимости от спроса. О планах перепрофилировать половину мощностей под выпуск фитинговых платформ для контейнеров РБК сообщил советник гендиректора УВЗ Борис Мягков.

Причины переориентации производства - мировой тренд на контейнерные перевозки и перепроизводство полувагонов в России, сказал Мягков. Он добавил, что наступает "значимый перевес" в перевозках грузов в контейнерах. "Даже уголь сейчас хотят перевозить в контейнерах, поэтому мы видим перспективы роста спроса на платформы от российских операторов в ближайшие годы", - заявил советник.

По его словам, сейчас завод выпускает "считаные единицы" платформ. Наращивать их производство УВЗ начнет в конце 2021 года. В портфеле предприятия семь моделей платформ.

Хотя в УВЗ считают, что полувагоны будут востребованы "всегда", потребность в них прогнозируется ниже их нынешнего производства. Сейчас мощности завода рассчитаны на выпуск 12 500 полувагонов в год, но из них компания может продать при любоым рынке только 6000-8000, поскольку замена неэффективных вагонов старых поколений на инновационные неизбежна, сказал Мягков.

РБК напоминает, что контейнерные перевозки в России растут пятый год подряд, а сегмент все больше привлекает внимание участников рынка. В частности, в 2019 году, группа "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома" купили у ОАО "РЖД" в ходе приватизации 50% + 2 акции крупнейшего в стране контейнерного ж/д оператора - "Трансконтейнера". В конце 2020 года стало известно, что РЖД планируют создать нового игрока на этом рынке с парком из 32 000 платформ и 95 000 контейнеров.

Гендиректор агентства "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров назвал обоснованным решение УВЗ перепрофилировать часть мощностей на производство платформ. Он считает, что это позволит заводу существенно лучше сбалансировать портфель заказов и повысить загрузку мощностей, а также масштабировать партнерство с крупнейшими заказчиками — например, с "дочкой" РЖД Федеральной грузовой компанией.

"Уралвагонзавод" выпускает широкий спектр машиностроительной продукции, в том числе - грузовые вагоны и комплектующие для них. Компания на 100% принадлежат госкорпорации "Ростех".

Помимо УВЗ, фитинговые платформы в России, в частности, производит завод "Трансмаш" (Энгельс, Саратовская область), входящий в состав "Трансмашхолдинга" актив Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы - двое последних являются контролирующими акционерами, 20% принадлежит французскому концерну Alstom.