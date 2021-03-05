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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:53Заразились
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В России за сутки зарегистрированы еще 11 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрированы еще 11 тысяч случаев COVID-19
Фото: PA/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 024 случая, умерли за сутки 462 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Уровень суточного прироста новых заболевших коронавирусом в РФ вторую неделю колеблется в значениях от более 11 тысяч до более 10 тысяч. Эпидемиологи заявляют, что это нормальный процесс и в целом в стране наблюдается стабилизация ситуации.

Между тем число летальных исходов по-прежнему остается довольно высоким, хотя оно значительно уменьшилось по сравнению с концом 2020 года. За минувшие сутки от коронавируса умерли 462 пациента. Еще 15 464 человека были выписаны по выздоровлении.

В Москве зарегистрированы 1 757 новых случаев COVID-19 за сутки, и это самые высокие показатели по России, 54 человека скончались, 2 249 выздоровели.

Наименьшее число выявленных случаев зарегистрировано в Тыве (6), в Еврейской АО (5) и в Чукотском АО (2).

С начала распространения коронавируса в России, со 2 марта 2020 года, нарастающим итогом зарегистрировано 4 млн 301 тыс. 159 случаев коронавирусной инфекции (+0,26% за минувшие сутки), 88 285 умерших и 3 млн 885 тыс. 321 выписанных.

Еще 983 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 750 - в Московской области, 384 - в Нижегородской области, 279 - в Воронежской области, по 273 - в Самарской, Ростовской областях, 203 - в Иркутской области, 189 - в Саратовской области, 169 - в Пермском крае.

Кроме того, 168 случаев зарегистрированы в Свердловской области, 165 - в Челябинской области, по 154 - в Волгоградской области, Ставропольском крае, 151 - в Красноярском крае, 145 - в Вологодской области, 144 - в Ленинградской области, 142 - в Краснодарском крае, 140 - в Пензенской области, 135 - в Тверской области, 133 - в Башкирии, 129 - в Алтайском крае, 123 - в Ярославской области.

По 122 случая выявлены в Курской и Кировской областях, 120 - в Архангельской области, 114 - в Владимирской области, по 112 - в Тамбовской области, Тульской области, 107 - в Ханты-Мансийском АО, 106 - в Новосибирской области, 104 - в Липецкой области, 102 - в Карелии, 100 - в Ульяновской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Хроника коронавируса. Март.

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коронавирус

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