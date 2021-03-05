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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:20Заразились
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Мишустин спрогнозировал завершение массовой вакцинации до осени

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Массовая вакцинация от коронавируса в России в основном должна быть завершена до осени, выразил уверенность премьер-министр Михаил Мишустин. Он сказал это, когда посещал научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.

Премьер отметил важность работы над созданием вакцины "ЭпиВакКорона" и ее запуска в массовое производство.

"Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно, когда это будет", - сказал он.

Директор центра Ринат Максютов сказал, что пандемия коронавируса и полученный за ее время опыт сотрудников "Вектора" заставляют пересмотреть стратегию развития центра. Он пообещал ее представить в самое ближайшее время.

Днем ранее Мишустин выразил надежду, что за счет массовой вакцинации к осени удастся минимизировать все возможные опасности, связанные с распространением коронавируса.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 05 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин коронавирус Вектор ЭпиВакКорона

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