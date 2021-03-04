Ученые спрогнозировали, что Москва сможет избежать третьей волны COVID

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Мультимодальная система эпидемиологического прогнозирования показала, что при сохранении текущих ограничений и темпов вакцинации третьей волны COVID-19 в Новосибирске и Москве удастся избежать, сообщили "Интерфаксу" в Федеральном исследовательском центре вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, Новосибирск).

"Расчеты показали, что при текущем уровне ограничений и с учетом обеспечения плановой вакцинации в количестве 1 тыс. человек в день в Новосибирской области выраженной третьей волны, скорее всего, не будет", - сказал представитель центра.

Пик заболеваемости в количестве 160 зарегистрированных случаев COVID-19 в день наступит в марте, а потом число инфицированных пойдет на убыль.

В случае снятия карантинных мер третья волна в Новосибирской области ожидается выше уровня второй волны, пик заболеваемости придется на конец апреля - начало мая, количество умерших может составить до 3700 человек за период эпидемии.

"В Москве третьей волны при текущем уровне ограничений и вакцинации - 8 тыс. человек в день - не ожидается, конец эпидемии прогнозируется в начале следующего года, а общее количество умерших может составить порядка 18-19 тыс. человек", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что текущая модель имеет ряд ограничений. В частности, на данный момент не учитывается потеря иммунитета переболевшими и возникновение новых штаммов вируса.