Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 05.03В России 4 301 159+11 024В мире 115 617 955+452 311

Минюст нашел у "Альянса врачей" спонсоров из восьми стран

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Профсоюз "Альянс врачей", который Минюст 3 марта признал иностранным агентом, получает деньги от граждан восьми стран - Сингапура, Финляндии, Германии, Великобритании, Чехии, Норвегии, Белоруссии и Украины. Эти данные содержатся в графе профсоюза в реестре Минюста.

В министерстве ранее заявили, что проверки выявили, что профсоюз не раз получал иностранное финансирование и что он занимается политической деятельностью.

"Альянс врачей" стал 76-й НКО, включенной в перечень иноагентов.

Организация занимается защитой прав медработников. В регионах создано 42 отделения профсоюза.

Лидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева недавно стала фигурантом уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК) на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Также по делу, которое расследует центральный аппарат Следственного комитета, проходят брат оппозиционера Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, его сподвижник Николай Ляскин и другие. Большинство из них сейчас находятся под домашним арестом. Васильева находится под запретом определенных действий - ей нельзя выходить из дома с 20:00 до 8 утра.

Альянс врачей Анастасия Васильева Минюст Сингапур Украина Великобритания Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Из "Иркута" ушел бывший руководитель корпорации Демченко

Из "Иркута" ушел бывший руководитель корпорации Демченко

Приехавшего в родной город "скопинского маньяка" забрала полиция

Благотворительные фонды пожаловались Путину на требования Минюста

В России за сутки зарегистрированы еще 11 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрированы еще 11 тысяч случаев COVID-19

Эксперты сообщили о взломе форума элитных русскоязычных хакеров

Эксперты сообщили о взломе форума элитных русскоязычных хакеров

"Университет Кудрина" начнет прием студентов уже в этом году

"Университет Кудрина" начнет прием студентов уже в этом году

Что случилось этой ночью: пятница, 5 марта

Глава Росприроднадзора предложила создать экорейтинг предприятий

РФ нарастит добычу нефти в апреле в качестве исключения

Птицеводы допустили снижение цен на курятину в апреле-мае

Птицеводы допустили снижение цен на курятину в апреле-мае
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');