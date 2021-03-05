Минюст нашел у "Альянса врачей" спонсоров из восьми стран

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Профсоюз "Альянс врачей", который Минюст 3 марта признал иностранным агентом, получает деньги от граждан восьми стран - Сингапура, Финляндии, Германии, Великобритании, Чехии, Норвегии, Белоруссии и Украины. Эти данные содержатся в графе профсоюза в реестре Минюста.

В министерстве ранее заявили, что проверки выявили, что профсоюз не раз получал иностранное финансирование и что он занимается политической деятельностью.

"Альянс врачей" стал 76-й НКО, включенной в перечень иноагентов.

Организация занимается защитой прав медработников. В регионах создано 42 отделения профсоюза.

Лидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева недавно стала фигурантом уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК) на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Также по делу, которое расследует центральный аппарат Следственного комитета, проходят брат оппозиционера Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, его сподвижник Николай Ляскин и другие. Большинство из них сейчас находятся под домашним арестом. Васильева находится под запретом определенных действий - ей нельзя выходить из дома с 20:00 до 8 утра.