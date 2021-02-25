Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 25.02В России 4 212 100+11 198В мире 112 554 297+444 547

Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста главу "Альянса врачей"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Московский городской суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий главе профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, обвиняемой в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, ей запрещено покидать дом с 8 вечера до 8 утра.

Ранее в четверг суд признал законным домашний арест координатора московского штаба оппозиционера Алексея Навального - Олега Степанова, изменив ему место отбытия меры пресечения.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

По делу проходят 10 фигурантов. Среди них брат Навального Олег, пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом) Николай Ляскин и другие. Почти все фигуранты в настоящий момент находятся под домашним арестом.

Альянс врачей Анастасия Васильева Мосгорсуд Москва

Новости по теме

Новости

Суд Вены решил выдать России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Суд Вены решил выдать России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Салливан останется послом США в России

Салливан останется послом США в России

Суд отменил домашний арест красноярского бизнесмена Быкова

Суд отменил домашний арест красноярского бизнесмена Быкова

Пескову не известно мнение Путина о памятнике на Лубянке

Введение нового порядка техосмотра перенесут с марта на 1 октября

Введение нового порядка техосмотра перенесут с марта на 1 октября

В России прирост случаев COVID-19 третьи сутки остается ниже 12 тысяч

В России прирост случаев COVID-19 третьи сутки остается ниже 12 тысяч

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

В Саратове 424 тысячи человек остались в мороз без воды из-за аварии

В Саратове 424 тысячи человек остались в мороз без воды из-за аварии

Что случилось этой ночью: четверг, 25 февраля

В Забайкалье гражданин РФ осужден на восемь лет колонии за госизмену

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');