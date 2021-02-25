Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста главу "Альянса врачей"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Московский городской суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий главе профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, обвиняемой в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, ей запрещено покидать дом с 8 вечера до 8 утра.

Ранее в четверг суд признал законным домашний арест координатора московского штаба оппозиционера Алексея Навального - Олега Степанова, изменив ему место отбытия меры пресечения.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

По делу проходят 10 фигурантов. Среди них брат Навального Олег, пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом) Николай Ляскин и другие. Почти все фигуранты в настоящий момент находятся под домашним арестом.