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"Альянс врачей" признан иноагентом

"Альянс врачей" признан иноагентом
Руководитель профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева
Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министерство юстиции включило межрегиональный профсоюз "Альянс врачей" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 3 марта, "Альянс врачей", возглавляемый Анастасией Васильевой, признан НКО-иноагентом "во исполнение требований действующего законодательства РФ", говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в ответ на запрос агентства.

В пресс-службе отметили, что в ходе проверки "Альянса врачей" было установлено, что организация неоднократно получала иностранное финансирование, а также занималась политической деятельностью.

На сайте организации говорится, что "Альянс врачей" защищает права медицинских работников по всей стране. На сегодняшний день в РФ создано 42 ее региональных отделения.

Глава профсоюза Васильева в настоящее время является фигуранткой уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), ей предъявлено обвинение в подстрекательстве к этому преступлению. Также по делу, которое расследует центральный аппарат Следственного комитета РФ, проходят брат оппозиционера Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, его сподвижник Николай Ляскин и другие. Большинство из них в настоящий момент находятся под домашним арестом.

Васильевой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий - ей не разрешено покидать дом с 8 вечера до 8 утра.

Дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил было возбуждено после несогласованных акций в поддержку арестованного после возвращения в Россию из Германии Навального, которые прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

Правоохранительные органы после этих акций возбудили также ряд уголовных дел о применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Альянс врачей Минюст Анастасия Васильева

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