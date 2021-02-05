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Депутат Янкаускас стал фигурантом "санитарного дела" об акции 23 января

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в отношении муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 236 УК) на несогласованной акции 23 января, сообщила в Telegram координатор образовательных проектов "Открытой России" Татьяна Усманова.

По ее словам, дело завели за ретвит обращения Алексея Навального из суда, где он призвал выходить на улицу 23 января.

29 января Хамовнический суд назначил депутату десять суток ареста за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия. По уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в Москве (ч. 1 ст. 236 УК) он проходил свидетелем. Это дело ГУ МВД Москвы возбудило после акции в поддержку Навального 23 января. В ведомстве сочли, что "организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции".

По этому делу также проходят ряд соратников Навального и муниципальных депутатов. Юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) Любови Соболь, брату Навального Олегу, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову по этому делу были предъявлены обвинения. Также по делу проходят лидер профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, пресс-секретарь Навального - Кира Ярмыш, муниципальные депутаты: по району Северное Измайлово - Дмитрий Барановский, по Басманному району - Люся Штейн, сотрудник ФБК Николай Ляскин.

Перед первой акцией в поддержку Навального СКР возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, опасные для их жизни. После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Протесты в Москве

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Константин Янкаускас Зюзино Москва Открытая Россия Алексей Навальный

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