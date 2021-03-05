Уставный суд Петербурга ликвидируют 1 июля

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга поддержал законопроект об упразднении Уставного суда региона, сообщил в Telegram глава комитета Денис Четырбок. Он уточнил, что суд будет упразднен 1 июля 2021 года.

По словам депутата, в производстве этого суда осталось одно дело, оно будет рассмотрено в ближайший месяц.

"Новых дел не будет, и смысла его существования дальше нет. (...) Проект внесен в парламент. Тянуть с его рассмотрением мы не будем", - сказал Четырбок "Интерфаксу".

Затем дела о соответствии Уставу Петербурга будут рассматривать суды общей юрисдикции.

Принятые в 2020 году поправки к Конституции предусматривали упразднение региональных конституционных и уставных судов. В декабре был принят федеральный закон, по которому такие суды должны быть ликвидированы к 1 января 2023 года.

До сих пор Конституционные или уставные суды существовали в полутора десятках регионов, в том числе в Петербурге, Свердловской и Калининградской областях, Татарстане и Башкирии. В сентябре 2020 года стало известно, что правительство Ингушетии задумалось об упразднении республиканского КС в том числе из-за его малоэффективности.

Уставный суд Санкт-Петербурга был создан в 2000 году. Он занимается толкованием городского устава. Решение Уставного суда, принятое в пределах его полномочий, является окончательным и не может быть пересмотрено иным судом.С 2012 года суд возглавляет Наталья Гуцан, жена полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Она руководила этим судом еще и с декабря 2007 по ноябрь 2011 года.