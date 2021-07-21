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Башкирия заменит Конституционный суд советом после изменения Конституции

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Парламент Башкирии внесет в Конституцию региона положение о конституционном совете, он будет создан вместо упраздняемого регионального Конституционного суда, сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая республики.

Изменение Конституции

Конституционный суд Башкирии действует с 27 марта 1996 года в составе четырех судей, назначенных на должность сроком 12 лет.

После внесения изменений в Конституцию России и принятия соответствующего федерального закона, регионы должны упразднить свои Конституционные и уставные суды к 1 января 2023 года. Одновременно региональные парламенты получили право создавать конституционные советы.

"Соответствующая норма найдет отражение в Конституции республики Башкортостан", - заявил через пресс-службу спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Предполагается, что основной задачей создаваемого совета станет "укрепление законности и обеспечение верховенства конституции в системе республиканского права", основным видом деятельности - "анализ и мониторинг всего массива законодательства на предмет его соответствия духу и букве конституции республики".

Планируется, что работа над проектом закона о конституционном совете начнется сразу после принятия изменений в конституцию (в первом чтении документ был принят на заключительном заседании весенней сессии). Сейчас к проекту готовятся поправки, которые депутаты рассмотрят осенью.

Конституция Башкирии была принята в 1993 году, в последний раз массовые поправки в нее вносились в 2014 году.

Константин Толкачев говорил, что вносимые в региональный основной закон изменения "направлены на укрепление института брака как союза мужчины и женщины, сохранение традиционных семейных ценностей, воспитание патриотизма, создание условий для развития детей и молодежи, формирование ответственного отношения к здоровью, сохранение культурной самобытности народов, защиту исторической правды, обеспечение солидарности и преемственности поколений, развитие местного самоуправления, обеспечение единства публичной власти".

Также в Конституцию предложены положения о сохранении памяти предков, поддержке преемственности и солидарности поколений. В связи с этим предусмотрено создание государственного реестра национального наследия Башкирии, включающего уникальные объекты духовного, культурного, исторического и природного наследия. В частности, в него могут войти заповедник "Шульган-Таш", природный парк "Иремель", шиханы.

Башкирия Константин Толкачев Госсобрание-Ккурултай

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