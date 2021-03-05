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В РСТ заметили новый тренд в российском туризме

В РСТ заметили новый тренд в российском туризме
Фото: Sergei Mikhailichenko/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Будущим летом экскурсионные поездки по российским городам будут популярны наравне с пляжным отдыхом, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Наметился интересный тренд. Летом многие россияне планируют посетить крупные города: москвичи хотят поехать в Санкт-Петербург, жители регионов - в Москву. Мы прогнозируем, что цены в гостиницах крупных городов летом подниматься не будут. Сейчас ценовая политика отелей 3-4-5* приемлемая", - сказал он.

По мнению Игнатьева, культурно-познавательный туризм в 2021 году станет одним из серьезных трендов, который составит конкуренцию пляжному отдыху.

"Емкости Краснодарского края и Крыма в прошлом году были плотно заполнены. Если в этом году в городах будут открыты музеи и другие подобные места, спрос будет очень хорошим, поскольку туристам интересно попробовать новое", - сказал он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила журналистам, что спрос на экскурсионные поездки по РФ зимой упал на 30-35% из-за антиковидных ограничений, но к весне ситуация начала улучшаться.

РСТ Андрей Игнатьев

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