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Wildberries отметил рост спроса на путеводители по Петербургу и Турции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В январе и феврале 2021 года онлайн-продажи туристических карт и путеводителей в России выросли в 3,6 раза в годовом измерении, а среди направлений лидерами спроса стали Петербург, Золотое кольцо и Турция вместо прежних Рима, Лондона и других европейских столиц, показало исследование онлайн-ритейлера Wildberries.

Продажи путеводителей по Петербургу в годовом измерении взлетели на 158%.

Первое место в топ-10 популярных гидов в отчетный период заняла книга "Петербург: пешком по городу", второе - "Путешествие по Золотому кольцу России", третье и четвертое - "Стамбул: Путеводитель с картой " и "Прогулки по Турции", пятое - "Карелия. Кижи, Валаам, Соловки".

Среди зарубежных направлений продажи книг про Турцию выросли на 35%, также вырос спрос на Танзанию, авиасообщение с которой Россия открыла еще в августе.

После того, как Грузия открылась для российских туристов, в марте продажи путеводителей по этой стране выросли на 75% по сравнению с началом февраля, а после восстановления авиасообщения с Арменией, в заказах россиян также начали появляться путеводители по Еревану.

Wildberries отмечает сохраняющийся оптимизм россиян, поскольку в январе-феврале 2021 года в интернет-заказах по-прежнему были путеводители по Великобритании, США и Мадейре.

Самые дорогие города мира во время пандемии

10
ПарижГонконгЦюрихСингапурОсакаТель-АвивНью-ЙоркЖеневаЛос-АнджелесКопенгаген
Париж
Хроника 09 января 2020 года – 15 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Wildberries коронавирус Петербург Золотое кольцо Стамбул Турция Грузия Армения Танзания

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