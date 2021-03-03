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АТОР сообщила о спаде спроса на экскурсии по России до 35% этой зимой

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Этой зимой спрос на экскурсионные поездки по России упал на 30-35%, но к весне ситуация улучшается, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В целом экскурсионный отдых находится в более тяжелом положении, чем пляжный или горнолыжный, поскольку до недавнего времени в большинстве объектов показа были серьезные ограничения на прием туристов", - объяснила она.

Ломидзе напомнила, что в декабре Петербург ввел серьезные ограничения для туристов из-за коронавируса. Городские власти открыто призывали туристов не приезжать на Новый год.

"Сегодня Петербург - это единственный город в России, который в условиях повышенного спроса на внутренний турпродукт снизил цены для туристов на 40%. Никогда за последние 25 лет нельзя было остановиться в его гостинице 4* на двоих за две тысячи рублей. Мы думаем, что это не может не привести к росту спроса", - отметила Ломидзе.

В связи с наступлением весны начали расти продажи экскурсионных поездок уже на мартовские праздники. Среди лидирующих по спросу направлений остается Краснодарский край, также туристы интересуются поездками в Воронеж, Карелию, Ленинградскую область - хотя эти направления раньше не были популярны для отдыха на Масленицу.

"Люди очевидно хотят путешествовать. У всех есть опасения, что в любой момент что-то может закрыться, поэтому туристы стремятся ехать прямо сейчас, и туроператоры это поддерживают", - добавила Ломидзе.

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