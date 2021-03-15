"Роскосмос" оспорил решение суда об остановке работ на Восточном

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Главный заказчик строительства космодрома Восточный - "Роскосмос", а также подрядчик - производственно-строительное объединение "Казань" подали апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о приостановке строительных работ на одной из важных площадок космодрома Восточный.

Из картотеки суда следует, жалобы в Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске поступили в понедельник. ПСО "Казань" также просит приостановить исполнение суда первой инстанции.

Документы апелляционных жалоб пока не представлены.

Арбитражный суд Амурской области 4 марта на основании заявления 119 отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России потребовал приостановить на три месяца строительство стартового комплекса "Ангара" (площадка 1А).

Как сообщили "Интерфаксу" в ПСО "Казань", в судебном разбирательстве прежде всего речь идет о несвоевременно поданных документах. "Из-за пандемии мы не смогли вовремя получить необходимую документацию от поставщиков. Но прилагаем все усилия, чтобы в кратчайшие сроки решить эту проблему", - сообщили в пресс-службе.

5 марта источник "Интерфакса" говорил, что на объекте по факту работы продолжаются.

На Восточном строят объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".