Экспертиза вакцины "Спутник V" в ЕС пройдет в ускоренном режиме

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Процедура постепенной экспертизы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ЕС будет идти в ускоренном режиме. Об этом говорится в мартовском отчете германского Института Пауля Эрлиха.

"Как это было и с четырьмя другими вакцинами, вновь будет применяться процесс постепенной экспертизы (rolling review), в котором оценка кандидата на вакцину от COVID-19 в свете возможного допуска будет ускорена", - говорится в отчете.

В нем отмечается, что предоставленные результаты лабораторных и клинических исследований российской вакцины показывают, что она позволяет организму вырабатывать антитела против вируса.

"Продолжающаяся проверка дальнейших пакетов документов, которые нужно будет предоставить, будет продолжена до тех пор, пока не будут предоставлены все данные для формальной заявки на допуск", - указывается в отчете.

Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало процесс постепенной экспертизы вакцины "Спутник V" для последующей регистрации в ЕС.