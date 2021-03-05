США обеспокоены "вакцинной дипломатией" Китая и России

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Администрация США считает, что Китай и Россия используют поставки другим странам вакцин от COVID-19 для решения дипломатических задач, заявила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.

"Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии", - сказала она на брифинге.

По словам Псаки, США выступают за то, чтобы передача вакцин на мировой арене проводилась через международные координационные механизмы, например, COVAX.

Она добавила, что США будут готовы активнее помогать другим странам с вакцинами, когда выполнят задачу по иммунизации собственного населения.

COVAX - глобальная инициатива ВОЗ по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов.

Ранее в Белом доме объявили о намерении увеличить с $2 до $4 млрд финансовую поддержку программы COVAX.